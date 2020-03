Indehaver af INbetween, Katrine Rogert Skovsgaard, er oprigtig bekymret for butikkernes overlevelse under corona-krisen. Foto: Merete Jensen

INBetween: Jeg håber at vi kan overleve

Sorø - 17. marts 2020

Det er hårde tider i øjeblikket for både store og små erhverv. Katrine Rogert Skovsgaard fra INbetween håber, at kunderne vil støtte lokalt.

Der er ingen tvivl om, at corona-krisen går hårdt ud over en lang række faggrupper. Men på trods af dystre udsigter, formår indehaver af INbetween, Katrine Rogert Skovsgaard, dog at bevare fighterånden for butikkens overlevelse.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så gik jeg faktisk lidt i panik, da det blev meldt ud, at Danmark ville blive lukket ned. Ikke fordi at jeg er bange for at blive syg, men jeg er bange for at miste min omsætning. Som lille og relativt nystartet butik har jeg ikke opbygget den store likviditet, siger hun og fortsætter:

- Man prøver at sætte penge af til de peaks som man véd kommer, men der er jo ikke sat penge af til 14 dage uden omsætning. Dog skal det lige siges, at jeg bakker fuldstændig op om statsministerens indgreb. Det er det eneste rigtige at gøre, siger hun.

I håbet om at »ruske lidt op i folk«, har Katrine Rogert Skovsgaard forsøgt at »larme« lidt på Facebook, hvor hun har opfordret kunderne til stadig at støtte op om de lokale butikker, og hun er overrasket over, hvor positiv responsen er.

- Jeg kan i dén grad mærke, at folk gerne vil hjælpe, og mine opslag er blevet delt af rigtig mange. Mit håb er, at kunderne virkelig støtter op om de lokale erhvervsdrivende, og at man sørger for at handle lokalt i det omfang, man kan, siger hun og forklarer, hvilke tiltag hun som butiksindehaver har taget.

- Jeg har valgt at have portofri forsendelse resten af marts - i første omgang. Men jeg har også lavet en gaveservice, så hvis man skulle have været til fødselsdag, og det er blevet aflyst, så kan man stadig sende en gave fra butikken med en personlig håndskrevet besked. Det gælder om, at vi som forretningsdrivende kan finde nogle alternative løsninger i disse uger, hvor det hele er lidt mærkeligt, forklarer Katrine Rogert Skovgaard.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at mange butikker har været hårdt ramt de seneste måneder, for der er ikke mange kunder der har gået strøgtur på grund af silende regn.

- På denne måde har vi allesammen været lidt dobbeltramte, for det er tydeligt at mærke, at der er kunder på gaden i det sekund, hvor solen titter frem, siger hun og fortsætter:

- Én ting er, at jeg ikke personligt får penge med hjem i disse dage, men kreditorerne skal stadig have penge, og huslejen skal betales. Der ér en reel fare for, at min butik ikke overlever, da forårsmånederne er én af mine absolutte højsæsoner. Men jeg håber virkelig, at kunderne husker på, at mange af de lokale butikker også har lokale webshops. Det kan betyde alt for den enkelte butik, siger Katrine Rogert Skovsgaard.