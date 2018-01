I Sorø Kommune kan man jazze sig gennem vinteren

I dagene mellem fredag den 9. februar og torsdag den 22. februar præsenteres nemlig jazz på fem forskellige spillesteder i Sorø kommune. Programmet omfatter swingende triojazz, solooptræden af en banebrydende guitarist, en stor bigbandkoncert samt direkte fra Amerika en vaskeægte New Orleans musiker og en af New Yorks mest hotte jazzdivaer.

- I år er den tre uger lange festival vokset til mere end 600 koncerter fordelt på godt 130 spillesteder i alle landsdele. Det er et nationalt sammenskudsgilde mellem spillesteder, musikere og publikum, som markerer starten på en ny musiksæson. Kombinationen af festivalens længde plus det landsdækkende aspekt åbner muligheder for at møde internationale stjerner på turné og få nye danske prisvindende orkestre ud at spille over hele landet.