Se billedserie Anne Madsen (S) argumenterede for, at Sorø allerede nu skal genindtræde i klimakommune-aftalen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

I 2019 bliver Sorø klimakommune igen

Sorø - 04. maj 2018 kl. 16:37 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fire år har Sorø Kommune ikke været en del af klimakommune-aftalen, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Men fra 2019 er Sorø igen en klimakommune og forpligter sig på den måde til at nedbringe det kommunale CO2-udslip. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Baggrunden for kommunens fravær fra klimaaftalen handler om den måde, som Sorø Kommune opgør sit forbrug af el, vand og varme på.

I 2015 ændrede kommunen sin afrapportering fra manuelt til automatisk baserede data. Det er en udvikling, der har stået på siden 2010 og vil være fuldt gennemført fra og med andet halvår 2018.

Ændringen var årsag til, at Sorø Kommune og Danmarks Naturfredningsforening blev uenige om, hvorvidt kommunen opfyldte aftalens kriterier eller ej.

For at kunne genindtræde i klimakommune-aftalen skal Sorø Kommune lave en total årsopgørelse af forbruget af el, vand og varme i de kommunale ejendomme og anlæg. Fra 2019 vil det være muligt at lave sådan en årsopgørelse ud fra automatisk indlæste data.

På det seneste byrådsmøde stemte et flertal af politikerne på den baggrund for, at Sorø Kommune fra 2019 skal genindtræde i klimakommune-aftalen.

Men byrådspolitikerne er ikke enige om, hvorvidt det er den rigtige måde at gøre det på.

For det er også muligt at lave årsopgørelsen manuelt, indtil det automatiske system er fuldt implementeret senere i 2018. En manuel opgørelse vil kræve mellem 70 og 80 mandetimer og vil gøre det muligt at blive klimakommune allerede nu.

En årsopgørelse baseret på automatisk indlæste data vil kræve omkring 15 til 20 mandetimer.

Et mindretal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten argumenterede for at lave den manuelle opgørelse hurtigst muligt.

- Det handler om at gøre indsatsen synlig. 70 til 80 mandetimer er ikke ret meget i forhold til signalværdien. Lad os starte med det samme. Det er et vigtigt signal, sagde Anne Madsen (S).

Det ændrede dog ikke på holdningen hos byrådsflertallet.

- Jeg føler mig overbevist om, at vi har overholdt aftalen uden at være en klimakommune. Jeg synes, det er en lille smule overdrevet, at det skal være lige nu, sagde Pia Hvid (RV).

Sorø Kommune tiltrådte klimakommune-aftalen i 2010.