I 2019 var der også lokale protester mod normeringerne i daginstitutionerne. Foto: Lene Berthelsen

Hvor langt vil du gå for børnene?

Sorø - 02. juni 2021 kl. 09:55 Kontakt redaktionen

Forældrene i den Sorø-lokale Facebook-gruppe »Stop besparelserne på børn og unge området i Sorø Kommune« bakker op om Forældrebevægelsen »#HvorErDerEnVoksen«, der har inviteret til en slags gå-selv-demonstration søndag den 6. juni.

Forældre over hele landet vil den dag iføre sig gule t-shirts. Gennem bevægelsens støtteforening køber man et startnummer, og så er det ellers op til den enkelte familie at komme ud af huset og vise deres protest mod normeringerne i daginstitutionerne. Man kan gå eller løbe en tur, stå på hovedet eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at børn og voksne bliver synlige i bybilledet den søndag, siger arrangørerne.

Lokal protest

- Vi ønsker at være med til at sætte fokus på normeringer i daginstitutioner og inviterer til aktion hver for sig, men sammen online for at råbe lokalpolitikerne op. Efter at regeringen har vedtaget en historisk lov om minimumsnormeringer og fremrykket fuld indfasning til 2024, har Forældrebevægelsen rettet blikket mod kommunerne. Nu er det lokalpolitikerne, der skal vise politisk vilje til at sikre alle børn tilstrækkelig voksenkontakt i daginstitutionerne, siger Line Sønderskov, Kristina Johansen Forshaw og Line Stauersbøl Due, der er tre af de lokale aktive i bevægelsen »#HvorErDerEnVoksen«.

- Sorø Kommune har gennem de sidste år haft én af landets dårligste normeringer for både vuggestue- og børnehavebørn. Det kan vi ikke være tilfredse med. Det er afgørende for vores børns opvækst, at der er nok pædagogisk personale i vores dagtilbud. Flere voksne giver bedre trivsel. Vi fortsætter derfor kampen for minimumsnormeringer set fra børnehøjde og gennemsigtighed omkring forholdene, mener de.

I Facebook-gruppen »Stop besparelserne på børn og unge området i Sorø Kommune" kan man tilmelde sig arrangementet i Sorø.