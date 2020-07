Hvem skal have frivilligpriser?

Også i år ønsker Sorø Kommune at påskønne de mennesker, der yder en frivillig indsats indenfor et eller andet område.

Det sker med uddelingen af to frivilligpriser. En for den individuelle præstation og en for en kollektiv indsats.

Ved udvælgelsen, der foretagets af byrådets social- og sundhedsudvalg, vil der blive lagt på følgende kvaliteter: Engagement til gavn for andre mennesker, opmærksomhed på en ellers overset problematik, fremmelse af samarbejde på tværs i den frivillige verden, medvirken til at gøre Sorø Kommune til et godt sted at bo.