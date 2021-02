Hvem skal have årets lederpriser?

Årets Lederpris er en anerkendelse af det frivillige lederarbejde, der udføres i foreninger med aktiviteter for børn og unge. Prisen uddeles til en leder, der i særlig grad har gjort sig bemærket ved at ofre meget tid og mange kræfter på lederarbejdet eller på anden måde har udmærket sig. Man kan ikke selv søge prisen, men bliver udvalgt af byrådet på baggrund af indstillinger fra foreninger eller enkeltpersoner, og det sker via Kultur- og Fritidsudvalget. Prisen udgør 5.000 kr., og man kan normalt kun modtage den én gang.

Kultur og Fritidsudvalget uddeler Årets Ung Lederpris. Prisen er et udviklingslegat til en ung leder fra en forening, der er godkendt under Sorø Ordningen.

Formålet med legatet er at belønne en ung leder for en særlig indsats og at inspirere andre unge til aktivt at gå ind i lederhvervet i foreningerne. Prisen udgør 2.500 kr. og er typisk til ledere under 25 år. Man kan ikke selv søge prisen, men indstille andre til den.