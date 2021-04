Se billedserie Det er stenene med krydser på, der mangler i Erik Plasmanns unikke gravsten. Privatfoto

Hvem har stjålet Eriks gravsten?

Da Rie og Anne Plasmann kom på kirkegården for at ordne Erik Plasmanns gravsted, manglede en del af gravstenen.

Sorø - 28. april 2021 kl. 21:11 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det var et både chokerende og trist syn, der mødte Rie Plasmann og Anne Plasmann-Hansen på Sorø Kirkegård ved klosterkirken tirsdag aften. Annes far og Ries mand, Erik, var født 29. april, og de kom på kirkegården aftenen inden for at sørge for, at gravstedet var ordnet og pænt til fødselsdagen. Men en stemningsfuld og eftertænksom aften blev totalt spoleret, for Erik Plasmanns gravsten var ødelagt, og fire keramiksten var stjålet.

- Min fars gravsten er sammensat af flere mindre, glaserede keramiksten, der alle har en symbolsk betydning, fortæller Anne Plasmann.

- Der er en, der symboliserer min mor, en grøn for skoven, en terracatorød for jorden, en blå for havet og så videre. Min far var i høj grad naturmenneske og havemand.

- Stenene har vi fået tegnet og produceret af Hans og Birgitte Börjeson fra Fulby Keramik, og de er unikke og rigtig flotte, fortsætter hun.

- De sten betyder meget for os, ligesom gravstedet for familien er et vigtigt sted for sjælesorg og minder. Far var højt elsket og stod meget stærkt i vores liv, og det er komplet ubegribeligt for os, at nogen kan finde på noget så lavt og usselt som at stjæle fra et gravsted. Man bliver simpelthen så vred og så ked af det.

Anne Plasmann gik straks på opdagelse i et forsøg på at finde stenene, men de var ikke at finde nogen steder. Der var ikke andre gravsteder, der var skændet, men graveren har fortalt familien, at der for nylig er stjålet planter fra nogle gravsteder.

- Det er en stor sorg for hele familien, og min mor på snart 87 år er helt knust over det, fortæller Anne.

- Vi har meldt tyveriet til politiet, men vi har ikke behov for at gøre en politisag ud af det. Vi ønsker blot, at tyven vil sørge for, at stenene finder vej tilbage til gravstedet. Sker det ikke, håber vi, at nogen ser stenene og henvender sig til politiet på telefon 114, så vi ad den vej kan få min fars gravsten tilbage.