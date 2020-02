Hvad sker der med det borgermøde?

Vi undrer os meget over, at den lille gruppe borgere i Tersløse, der ønskede at fremlægge sagsakter fra projekt Omfartsvej ved vores møde i Sognegården i Tersløse i Januar 2020, blev nægtet fremlæggelse af Sorø kommune, med den begrundelse at det ikke var rimeligt over for os andre borgere, at en lille gruppe fik så megen taletid.