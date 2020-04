Husk at booke tid på genbrugspladsen

Da genbrugspladsen i Sorø lukkede midlertidig på grund af corona-smittefare, sagde han her i avisen, at der nu i højere grad blev smidt haveaffald på Stiftelsens arealer rundt omkring i kommunen.

Da genbrugspladsen åbnede igen - med bookingsystem - mærkede Anders Grube tydeligt, at den kedelige tendens med at dumpe privat haveaffald forsvandt.

Også Kirsten Juul Jensen fra Dianalund fandt efterladenskaberne fra et skovsvin i påsken. Det var i Tersløse Bøgeskov under en hyggelig spadseretur med manden.

- Vi er så privilegerede, at vi har den dejlige natur lige uden foran døren her i Dianalund. Så er det trist, at folk kan finde på at smide affald her, siger Kirsten Juul Jensen.