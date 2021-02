Se billedserie For 1.995.000 kroner kan du købe dette rækkehus på Valmuevej 27 i Sorø-bydelen Frederiksberg. Huset har også en udestue. Privatfoto

Hus i Sorø: For 2 millionerkan du få 100 kvadratmeter

I et år med corona er huspriserne steget, og hussalget har sat ny rekord.

Sorø - 06. februar 2021 kl. 06:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Nogen kunne måske fristes til at tro, at corona ville sætte en stopper for ejendomshandler, men sådan er det langt fra gået.

- Nej, vi har i 2020 haft vores bedste år nogensinde og med 155 solgte huse sat en ny rekord i Sorø-området, siger Brian Rud Sørensen, der ejer Nybolig i Sorø.

- Jeg har også godt hørt, at der ikke er huse nok til salg i øjeblikket, men det er en sandhed med modifikationer. Egentlig er der lige så mange huse til salg, som der plejer at være, men de bliver solgt efter meget kort tid, og det betyder, at det er svært for os at oparbejde et »lager«.

Sorø er et decideret smørhul på Sjælland med natur og historie i rå mængder, og det har ikke mindst købere fra Københavns-området fundet ud af.

- Men det er dog fortsat sådan, at mange flytninger foretages internt i kommunen, siger Brian Rud Sørensen.

- Og så er en god del af dem, der kommer hertil fra København, købere, der selv stammer fra Sorø eller Vestsjælland - eller købere, der har gået på Sorø Akademi.

Ret højt prisniveau Populært sagt er det hus, du kan købe i Sorø for 2 millioner kroner, et hus på 100 kvadratmeter.

- Prisniveauet i Sorø er ret højt, og priserne er fortsat stigende, siger Brian Rud Sørensen og føjer til, at selv om priserne også stiger i andre områder, vælger en del at bosætte sig i Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby, Fjenneslev eller i en af de mindre byer, hvor du får flere kvadratmeter for pengene.

- Faktisk kan man sige, at vi med hensyn til priserne nu er oppe på 2008-niveau igen, men når markedet ikke er overophedet som dengang, skyldes det, at fornuften råder i dag, og udviklingen er kommet mere naturligt. I dag får du eksempelvis sjældent lov til at låne, hvis du ikke selv har til udbetalingen. I årene op til 2008 var det også almindeligt, at du lånte lidt ekstra penge udover dem, du havde brug for til selve huskøbet. Det sker normalt heller ikke mere.

Køberne sætter sig altså generelt set for det, de har råd til.

Hvis du i Sorø kan finde en 70'er-villa til 2 millioner kroner, så er der tale om et hus, der trænger til en gennemgribende renovering.

- Men kan du gå op på 2,3 millioner kroner, så har du et fint familiehus på 130-140 kvadratmeter, siger Brian Rud Sørensen.

Priserne i de gamle bykvarterer eller ved søerne er betydeligt højere.

Rækkehuset Et eksempel på et hus til 2 millioner kroner er rækkehuset på 100 kvadratmeter på Valmuevej i Krongårds-udstykningen i bydelen Frederiksberg - opført i 1987. Der kræves 100.000 kroner i udbetaling. I salgsopstillingen fremgår det, at der er en ejerudgift på 2.162 kroner om måneden, mens brutto/nettoudgiften eksklusiv ejerudgift er på 7.885/6.992 kroner.

Der er tale om et rækkehus i halvandet plan på en lukket ved med et stisystem til grønne områder. Der er tre kilometer til bymidten, og både daginstitutioner, skole, station og indkøbsmuligheder er i nærområdet. Grunden er på 230 kvadratmeter.

Huset er bygget i 1946 og har naturgas som opvarmningskilde. Det indeholder entré med trappe til 1. sal, badeværelse med bruseniche og plads til vaskesøjle samt køkken med spiseplads og stue med udgang til udestue og have. På 1. sal er der repos, soveværelse og to værelser.

Fakta Den gennemsnitlige »liggetid« på ejendomme i Sorø Kommune er 123 dage.

For 2 millioner kroner kan du i 4295 Stenlille få 199 kvadratmeter, i 4293 Dianalund 219 kvadratmeter, i 4173 Fjenneslev 241 kvadratmeter og i 4291 Ruds Vedby 272 kvadratmeter. Kilde: Boliga.

I postnummer 4180 Sorø kan du for 2 millioner kroner få 130 kvadratmeter. Når det adskiller sig fra Sorø by, skyldes det, at der er en del landområder med under postnummeret, og her kan man få betydeligt flere kvadratmeter for pengene end i selve Sorø. Samme princip gælder også for de øvrige postnumre.

