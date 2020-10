Hurtig indsats skal stoppe smitte i Stenlille

En hurtig indsats skal sætte en effektiv stopper for, at corona-smitten breder sig på Stenlille Skole. En elev i skolens supercenter er testet positiv, og det samme er en forælder. Det har betydet, at 10 elever og fire af skolens medarbejdere er sendt hjem for at blive testet.