Hun har valgt at sige det med et blomster-kram

Sorø - 27. februar 2021 kl. 13:09 Af Merete Jensen

Da indehaver af "Englunds Have", Maria Serine Englund Sunde, slog dørene op til sin blomsterbutik på Munke Bjergbyvej den 4. april 2020, var hun intetanende om, hvilket hæsblæsende år der lå foran hende.

For modsat mange andre butikker, så har blomsterbutikkerne hele tiden været tilgængelige - naturligvis med de restriktioner, der nu engang er blevet en del af kundernes hverdag.

- Jeg har haft rigtig, rigtig travlt, for det er tydeligt at mærke, at kunderne er blevet bedre til egenomsorg eller til at sende en kærlig hilsen med en buket. Jeg er bestemt ikke ked af, at jeg valgte at tage springet og åbne Englunds Have, for det lader til, at kunderne godt kan lide de ting, jeg laver, siger blomsterdekoratør Maria Serine Englund Sunde, der sammen med sin mand Morten og parrets to børn bor i naturskønne omgivelser tæt på Munke Bjergby.

Maria Serine Englund Sunde har gjort det let for kunderne at købe buketter, blandt andet ved at have et udvalg stående udenfor butikken, så man kan forsyne sig - uden at man behøver at gå ind i butikken. Betalingen foregår via MobilePay.

- Vi bor så langt ude på landet, at jeg kan se, når kunderne kører ind ad alléen. Der er mange, der ringer og bestiller en buket, som de selv afhenter ved døren, men ellers kører jeg gerne ud og leverer i lokalområdet. Det ér tilladt at komme ind i selve butikken og lade sig inspirere. Man må blot ikke være flere end to kunder ad gangen. Men det fungerer superfint, siger hun.

I forbindelse med de seneste mange måneders forsamlingsforbud og regeringens opfordring til at "blive i egen boble", så har Maria Serine Englund Sunde valgt at tilbyde "et kram med en buket".

- Der er mange, der savner at kunne komme på besøg - eller blot lade naboen vide, at man faktisk tænker på vedkommende. Så jeg valgte at lave disse "send-et-kram-buketter", som kunderne har taget rigtig godt imod, siger Maria Serine Englund Sunde.

Hun har også lavet nogle weekend-sæt med eksempelvis en potterose, et lys og en lille vase med et par enkelte blomster til en billig penge. Dette sæt kan naturligvis gives i gave, men det er også ment som et hyggesæt til egenomsorg i en tid, hvor det hele kan virke lidt uoverskueligt og svært, forklarer Maria Serine Englund Sunde.

Og set på den mere triste side, så har Englunds Have fået mange bestillinger på begravelsesbinderi, og det er noget, der vækker lidt eftertanke hos den lokale blomsterdekoratør.

- Jeg synes, at der har været rigtig mange bisættelser og begravelser i både januar og februar. Det virker som om, at folk opgiver livet! Heldigvis ser vi mod lysere tider - både med vaccinerne og rent årstidsmæssigt, siger hun og fortsætter:

- Jeg har i hvert fald ikke fortrudt, at jeg har åbnet Englunds Have, for folk kommer langvejs fra. Og hvis mine blomster og buketter kan skabe lys i en svær tid, så er det det hele værd!

Englunds Have ligger på Munke Bjergbyvej 40.