Hun har sunget for i kirken i 40 år

Sorø - 26. august 2021

Nutidens kirkegængere løfter ikke stemmerne helt så højt som i gamle dage. Slet ikke ved barnedåb, bryllup og begravelse, hvor mange af deltagerne måske ikke er så kirkevante endda.

Det må de ellers meget gerne, hvis man spørger Helle Visti Jensen, der som kirkesanger nu har sunget for ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i 40 år.

- Det kan godt virke lidt mærkeligt, at kirken er fyldt til en glædelig begivenhed som et bryllup, og så kan man alligevel næsten ikke høre kirkegængernes stemmer. Til de almindelige søndagsgudstjenester går det trods alt bedre.

Corona-tavsheden Intet slår dog de måneder under corona-pandemien, da det blev forbudt menigheden at synge med:

- Det var virkelig frygteligt, og da menigheden endelig fik lov igen, sagde jeg også til dem, at jeg glædede mig rigtig meget til noget fællessang.

Fakta Helle Visti Jensen, 61, begyndte som kirkesanger i august 1981 ved Flintholm Kirke. 20 år senere kom hun til Munke Bjergby og Kirke Flinterup kirker.

Lokalt vil hun også være kendt af en del som lærer. Fra 2005-2015 var hun folkeskolelærer på Frederiksberg Skole.

I dag underviser hun på ZBC i Næstved.

Jubilæet bliver fejret med en koncert i Munke Bjergby Kirke fredag den 27. august kl. 19.00. Her vil ikke kun Helle Visti Jensen, men en række andre sangere samt musikere deltage. Helle Visti Jensen har altid været glad for at synge, men vejen til at blive kirkesanger gik ikke over et barndommens eller ungdommens kirkekor.

- Nej, det var egentlig lidt et tilfælde. Jeg læste på universitet i København dengang, og vi havde gang i alt muligt sjovt. Musicalen »My Fair Lady«, f.eks. Og jeg sang i en madrigalgruppe. En dag var der en, der spurgte mig, hvorfor jeg egentlig ikke havde en kirkeplads. Ikke længe efter blev en stilling som sopran i Flintholm Kirke ledig. Jeg søgte og fik den. Det var jo nemt at passe ved siden af studierne.

Nærvær med menigheden Et år senere blev Kirsten Fogsgaard ansat som sognepræst ved samme kirke, og hun og Helle Visti Jensen har faktisk kørt kirkeligt parløb de fleste af de 40 år.

For efter 20 år i Flintholm Kirke blev Helle Visti Jensen i stedet kirkesanger ved Munke Bjergby og Kirke Flinterup kirker. Fem år senere blev præstestillingen ved de to kirker ledige, og Kirsten Fogsgaard havde ved tidligere besøg allerede fundet ud af, at hun gerne ville dertil også.

Helle Visti Jensen holder meget af det nærvær med andre mennesker, som kirkesanger-jobbet giver.

- Og det nærvær er endnu mere tydeligt nu. I Flintholm Kirke stod vi sangere - vi var i alt fire - oppe ved orglet. I Munke Bjergby og Kirke Flinterup er jeg nede ved menigheden og føler mig mere som en del af den. Man lærer også folk at kende på en helt anden måde.

Fysisk sangform At være kirkesanger handler ikke kun om at have vilje til at stå tidligt op hver søndag. Det handler også om at holde sig i god form fysisk, så sangstemmen kan bruges bedst muligt:

- Jeg laver en del mavebøjninger, og så rider jeg. Jeg har hest hjemme ved mig selv og rider dressur, siger Helle Visti Jensen, der privat bor på en gård, der ligger cirka midt mellem de to kirker, hun betjener.

Derudover går hun stadig til sangundervisning, og hun har fået andre til at give håndslag på, at de skal sige til, hvis hun lige pludselig ikke lyder så godt, som hun plejer.

Som kirkesanger får man naturligvis et godt kendskab til de fleste af salmerne i den danske salmebog, men det er ikke kun indenfor popmusikken, at der er hitlister. Det gælder også de salmer, som folk vælger til især bryllupper og begravelser.

Salmevalgene - Vi oplevede det meget markant efter Prins Henriks bisættelse. Alle ville lige pludselig synge »Du, som har tændt millioner af stjerner«, og den bliver stadig ofte valgt. Til bryllupper er »Forelskelsessang« (Du kom med alt det, der var dig) et meget populært valg. Jeg tænker, at de færreste måske er klar over, at sangen handler om et homoseksuelt forhold.

Nogle salmer kan man som kirkesanger godt blive lidt træt af at synge igen og igen. Andre bliver man aldrig træt af:

- »Du gav mig, o Herre, en lod af din jord« er en dejlig salme. Der var engang én, der sagde til mig, at den burde synges ved hver eneste gudstjeneste. Den siger også bare det hele.