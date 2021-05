Se billedserie Anja Funder er uddannet akupunktør, og hun er i fuld gang med et forskningsprojekt inden for emnet »komplekst regionalt smertesyndrom«, og hvordan man kan bruge akupunktur som smertelindring. Anja Funder sidder på syvende år i bestyrelsen for Praktiserende Akupunktører. Privatfoto

Hun har en forsker gemt i maven

Sorø - 03. maj 2021 kl. 06:14 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Virksomheden Sorø Smertebehandling er netop blevet ISO 9001-certificeret, men det er ikke det eneste, som indehaver Anja Funder har haft travlt med. For fire år siden søgte hun om optagelse på Northern College of Acupuncture - en afdeling af Middlesex University i London og kom ind på studiet. Nu er hun i gang med endnu en kandidatgrad.

- Certificeringen er et rigtig godt redskab, hvis man ønsker at se kritisk på egen virksomhed. Vi skal som behandlere turde se kritisk på os selv, og så skal klienterne vide, at det er okay at stille krav til sin behandler, siger Anja Funder.

Anja Funder har primært specialiseret sig i akupunktur og moxa, mens hendes medarbejder, Sussie Jørgensen, tager sig af gua-sha-massage og cupping.

En stigende tilgang af klienter betyder, at Anja Funder overvejer at ansætte endnu en akupunktør som til daglig arbejder med sklerose-patienter. Ens for dem alle er, at de løbende deltager i forskellige former for efteruddannelse.

Selvom Anja Funder de seneste mange år har levet og åndet for sit behandlerfag, så er det nok de færreste der ved, at hun faktisk også har en kandidatgrad som agronom med speciale i svineproduktion.

Selvom hun burde have hænderne fulde som indehaver af Sorø Smertebehandling, så begyndte hendes akademiske side igen at røre på sig for fire år siden, hvor hun søgte om optagelse på Northern College of Acupuncture - en afdeling af Middlesex University i London. Og hun kom ind.

- I dag er jeg ved at læse endnu en kandidatgrad - denne gang i »forskning og praksis i orientalsk medicin«, og i den forbindelse er jeg ved at skrive speciale, hvor jeg blandt andet laver et mindre forskningsprojekt inden for emnet »komplekst regionalt smertesyndrom« - også kaldet CRPS. Det skal afleveres til januar 2022. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så drømmer jeg om en ph.d. Der har nok altid ligget en forsker i maven på mig, konstaterer Anja Funder.

Hun ved godt, at hendes timer - ligesom andres - er begrænset til 24 styk i døgnet.

- Der er en anden ballast ved at kunne fremhæve, at der ligger gennemarbejdet forskning til grund for de resultater, der kan opnås via akupunktur. Jeg brænder for faget og vil så gerne bidrage til, at mine klienter får en mærkbar bedre livskvalitet. At arbejde med mennesker og gøre en forskel, det driver mig! Det er også fedt med nye faglige udfordringer. Det er med til at holde mig skarp i mit fag. For akupunktur handler ikke bare om at »stikke nåle i folk«, men det handler også om nåleteknik og en umådelige stor viden om kroppen, mener hun.