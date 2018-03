Hovmand A/S er i kraftig vækst. Til årsskiftet flytter firmaets indehaver, Søren Hovmand, virksomheden til et nybygget hovedsæde i Køge. Årsagen er blandt andet, at beliggenheden i forhold til kunder samt rekruttering af nye medarbejdere er bedre i Køge-området. Foto: Anders Ole Olsen

Hovmand flytter til Køge

Sorø - 21. marts 2018

Sorø-virksomheden Hovmand A/S flytter fra det kommende årsskifte til nybygget hovedsæde i Køge. Flytningen skal understøtte virksomhedens ambitioner om fortsat vækst. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

Succes med en igangværende vækstplan og yderligere ambitioner får Hovmand A/S i Sorø til at flytte til nyt hovedsæde i Køge. Den nye bygning vil dække et areal på godt 3.000 kvadratmeter og skal rumme produktudvikling, produktion og dansk administration.

- Den enkle forklaring er, at det går godt. Vi har behov for yderligere plads og faciliteter til at understøtte de kommende års vækst. Desuden vil vi kunne etablere faciliteterne så de passer nøjagtigt til vores formål, forklarer administrerende direktør og indehaver af virksomheden, Søren Hovmand.

Virksomheden har haft til huse i Sorø siden etableringen i 1972. I dag udvikler og leverer den elektriske løftevogne til en længere række internationalt kendte virksomheder indenfor medicin, fødevarer og fremstilling. Ambitionen er en omsætning i 2018/2019 på 100 mio. kr. - et betydeligt beløb i den niche - og vækst i eksportandelen til betydeligt over de aktuelle 80 procent.

- Vi har i flere år været førende i branchen, hvad angår produktudvikling. Vi har imidlertid ambitioner om at udbygge den position drastisk med produkter og løsninger, der radikalt kan ændre, hvordan vores løsninger opfattes og anvendes. Det kræver dels flere medarbejdere, dels mere optimale rammer at udvikle i, forklarer Søren Hovmand.

Hovmand har i dag 45 medarbejdere, hvoraf 30 sidder i Sorø og de resterende 15 i virksomhedens voksende salgsselskab i München. Udover at huse dagens produktion og udvikling, planlægges Køge-byggeriet med plads til fremtidige udvidelser, både på medarbejder- og produktionsside.

- Vi har fravalgt en ombygning af vores eksisterende faciliteter. De er gode, solide og har tjent os godt, men de er bygget til et andet formål. En om- og tilbygning vil blive for omfattende og også være uhensigtsmæssig for den igangværende drift. En ny dedikeret enhed vil skabe optimale rammer for væksten og hele vores fremtid, siger Søren Hovmand.

Søren Hovmand kiggede også på muligheden for at etablere virksomheden et andet sted i Sorø, men besluttede sig for Køge.

- Vi har haft det godt i Sorø, der er en meget erhvervsvenlig kommune. Men det handler helt nøgternt dels om yderligere nærhed til vores danske kunder og muligheden for at præsentere os bedre, dels om muligheden for at understøtte vores stigende eksport med direkte adgang til nord-, syd- og vestgående trafikårer, siger Søren Hovmand, der glæder sig over, at alle medarbejdere har meddelt, at de flytter med til det nye.

- Medarbejderne i en virksomhed som vores er naturligvis alfa og omega. Dels de gamle i gårde med deres indgående kendskab til produkter og processer, dels muligheden for at tiltrække nye, dygtige medarbejdere, nye kompetencer og et nyt syn på sagerne. Vi lever af innovation og inspiration, siger Søren Hovmand, der regner med, at nærheden til Storkøbenhavn vil øge virksomhedens rekrutteringsgrundlag.

Bygningen er tegnet af PLH Arkitekter, der blandt andet står bag hovedsæderne til Total (tidligere Mærsk Oil) og DSV.