Hospitalsudstyr fra Sorø skal nu gøre gavn i Ukraine

- Det er et stort anlæg, der sørger for, at luften på en operationsstue er ren, men kort efter, at det meget kostbare anlæg var installeret på privathospitalet, bortfaldt kravet om, at det skulle være der. Kunne jeg komme af med det anlæg, ville det være helt perfekt. Som det er tilfældet med udstyret til Global Medical Aid, skal jeg ikke have noget for anlægget - men til gengæld er det altså heller ikke et anlæg, som man sådan lige flytter.