Hos Rølund A/S er ingen opgaver for små

For Rølund A/S har det været nogle år med både opkøb og ekspansion. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der hviler en særlig ro og ydmyghed over indehaver af Rølund A/S, Steff Andersen. Han er nemlig ikke typen som slår om sig med store armbevægelser eller ytrer sig meget om virksomhedens succes.

Måske af samme årsag synes Rølund A/S at leve et stille og tilbagetrukket liv på Juliesmindevej i Sorø, men på trods af det stille ydre, er dets indre en succesfuld og veldrevet virksomhed med 80 ansatte.

Rølund A/S udfører alle former for tømrer-, murer- og malerarbejder, og med et hav af stabile underleverandører, udfører Rølund A/S tillige vvs-arbejde, kloak-, el- samt jord og betonarbejde for blandt andet private, kommuner, virksomheder, forsikringsselskaber, kirker, godser, boligforeninger og rådgivende arkitekter.

- Virksomheden blev etableret for snart tolv år siden i Slagelse, men ved årsskiftet 2012/2013 flyttede Rølund A/S til den nuværende placering i Sorø. Sidenhen er der kommet endnu en afdeling i Ringsted efter opkøbet af det gamle velrenommerede snedkerfirma, Ingvarsen, samt murerfirmaet Sunekær, siger Steff Andersen som selv er uddannet snedker.

Sagt med andre ord er Rølund A/S ekspanderet temmelig hurtigt på de tolv år, men Steff Andersen er heller ikke kommet sovende til succesen - det har kostet timer, mange timer.

- Jeg er priviligeret over at have dygtige, erfarne og stabile medarbejdere med stor ekspertise samt nogle rigtig gode loyale kunder. Med så stort et medarbejderteam vil jeg altid kunne finde den rette medarbejder til den rette opgave. Det giver stor smidighed, og ingen opgave er for lille til Rølund A/S, siger Steff Andersen med et smil.

Og netop smidigheden er nøgleordet, når det kommer til medarbejdernes arbejdsvilkår, hvor egen firmabil er blot én af goderne ved at være ansat i Rølund.

- Jeg har valgt, at alle skal have en firmabil, for det giver større fleksibilitet for den enkelte medarbejder. Vedkommende har dermed også selv ansvaret for sit eget værktøj. Firmabilerne gør, at vi kan være temmelig hurtigt ude på opgaverne, og at medarbejderne har grejet til rådighed på stedet, forklarer han.

Rølund A/S har både store og små opgaver fordelt på hele Sjælland. Rent logistisk råder Ringsted-afdelingen over et stort maskinsnedkeri til specialfremstilling af vinduer, døre og inventar samt murer- og malerlager. Det er også i Ringsted, at byggelederne har base.

I Sorø finder man administrationen, Sorø Liftudlejning, maskiner, grej og specialværktøj samt et mindre lager til murere og malere.

- Min drivkraft er i bund og grund, at jeg godt kan lide at skabe noget, at gøre en forskel for den enkelte - uanset om det drejer sig om en mindre opgave hos en privatkunde, en forsikringssag eller en totalentreprise. Vores kollegiale sammenhold betyder også meget i hverdagen, for det skal være rart og udfordrende at være en del af Rølund A/S, forklarer Steff Andersen.

Vil man vide mere om Rølund A/S, kan man gå på hjemmesiden www.rolundbyg.dk. Rølund A/S ligger på Juliesmindevej 14 i Sorø.