Se billedserie Det politiske panel, der skød valgkampens møder i gang var fra venstre Anne Madsen, Sascha Fich, Nicolai Sandager, Mogens Schwensen, Linda Nielsen, Ninna Wiese Pedersen, Lars Schmidt, Susanne Borggaard (bagved) og Anja Eberhardt. Foto: Bjarne Stenbæk

Hold nu kæft, lød det - men valgkampen er altså i gang

Et flot valgarrangement i Dianalund regnede desværre væk.

Sorø - 30. august 2021 kl. 05:28 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Vejret viste sig fra en af sine værste sider, da Mærk Dianalund lørdag havde demokratiet på plakaten. En dag med præsentationer af politiske programmer sluttede af med en debat på scenen. Tilhørere var der ikke mange af. En del havde dog søgt tilflugt i ølteltet, og her fra lød det: »Hold nu kæft,« da panelet skulle svare på, hvorfor der ikke er censorer på lyskrydset i Dianalund, så bilister slipper for at holde i længere tid for rødt, når der ikke kommer nogen fra de »grønne sider«.

Men så let er det dog ikke at lukke munden på politikerne, og om man vil det eller ej, er valgkampen forud for kommunalvalget 16. november absolut i gang.

I panelet sad Anne Madsen (S), Sascha Fich (Rad.), Ninna Wiese Pedersen (V), Anja Eberhardt (EL), Linda Nielsen (SF), Susanne Borggaard (NB), Mogens Schwensen (K), Lars Schmidt (DF) og Nicolai Sandager (LA).

Infrastruktur Prioriteringen af vejene i den kommunal snerydning ville politikerne ikke blande sig i, og der var også fuld enighed om, at Sorø Kommune fortsat skal samarbejde med nabokommunerne i stedet for at åbne sin egen sprogskole.

At der skal tænkes en ordentlig infrastruktur ind ved udstykningen af Pilegårdstrekanten var alle enige i. Mogens Schwensen nævnte omfartsvejen, som Sorø Kommune kan se frem til et billigere pris-skud på, mens Anne Madsen støttede et forslag om lyskryds nummer to i Dianalund ved Stenlille-vejen. Også flere cykelstier var blandt buddene fra flere af politikerne.

De svageste Spørgsmålene var dels kommet ind via Facebook og dels via en »hat« på pladsen. »Gør vi nok for de svageste i samfundet,« ville en borger vide - og det delte panelet lidt.

Nicolai Sandager sagde, at selvfølgelig skal de svageste hjælpes, men det er også vigtigt, at vi hjælper dem, der har muligheden, til at kunne hjælpe sig selv.

Sascha Fich og Ninna Wiese Pedersen pegede på, at der i Sorø Kommune er rekord-mange børn og unge med diagnoser. Sidstnævnte pegede på, at en tidlig indsats overfor familierne måske er vejen frem.

DFs Lars Schmidt konstaterede, at der ikke gøres nok, men det er et spørgsmål om økonomi, og skal Sorø Kommune sætte mere massivt ind, skal der tages penge fra andre områder - men en tidlig, forebyggende indsats skal der satses mere på.

Anja Eberhardt slog til lyd for, at det i sagsbehandlingen vil hjælpe at være imødekommende overfor folk og behandle dem med respekt i stedet for at tale ned til dem og kontrollere dem, men Susanne Borggaard roste derimod eksempelvis jobcentrene for at tage meget hensyn og være i god dialog med både borgere og virksomheder, så borgere for eksempel via flexjobs kom i gang igen.

Linda Nielsen slog fast, at stress ikke må være en børnesygdom. Der skal sættes ind på at gøre børnelivet bedre, men der må ikke tages penge fra normalområdet. Og så føjede Linda Nielsen til, at Sorø Kommune igen bør have en hjerneskadekoordinator.

Mogens Schwensen vil styrke den forebyggende indsats, og han opfordrede regeringen til at sætte gang i det nære sundhedsvæsen, og Anne Madsen bragte ind i debatten, at kommunen efter hendes mening svigter i psykiatrien og overfor de hjerneskadede.

- Vi er ikke bange for at sige, at andre så må undvære, sagde hun.

Nej til gymnasium Der var ikke politisk opbakning til, at Dianalund og Stenlille skal have deres eget gymnasium, men til gengæld lovbede politikerne at se på, om de kan skabe bedre busforbindelser til og fra Sorø Akademi, og selv om der findes både pandelamper, mobiltelefon-lys og lommelygter, var der også nogenlunde enighed om, at der skal være gadebelysning, hvis slukkede gadelamper skaber begrundet utryghed - dog skal påvirkning af klima og miljø med i den ligning - ligesom der også var enighed om, at padel-tennisbaner må anlægges af foreningerne selv - og så kan kommunen give et tilskud.

Demokratidagen var et led i Mærk Dianalund med en række indslag i dagene op til lørdag, hvor det hele sluttes af med en fest.