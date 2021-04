Hold hjerne og krop frisk ude i naturen

Der er to hold at vælge imellem. Tirsdag kl. 14.00-15.15 eller torsag kl. 10.15-11.30. Det foregår i Rundskoven lige overfor Frederiksberg Skole ved Smedevej.

Træningen tager udgangspunkt i den forskning, der viser at fysisk aktivitet er gavnligt for kognitive funktioner og hjernesundhed for seniorer - og at det giver noget ekstra godt, når det foregår ude i naturen.