Hold dig væk fra isen

Politiet bruger i disse kolde vinterdage mange ressourcer på at genne både børn og voksne væk fra den is, der har lagt sig på søer og fjorde.

Fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, som Sorø Kommune hører under, lyder det sådan her fra vagtchef Lars Vesterweel.

- Det er kommunerne, som giver grønt lys til, at man kan færdes på isen. Indtil det sker, skal man holde sig væk, understreger han.

De fleste kommuner stiller krav om, at isen skal være mindst 13 centimeter tyk, før man kan færdes på den. Det gælder også i Sorø Kommune.

For Sorø Søs vedkommende er det isinspektor Jakob Meibom, der måler isen.

Tirsdag målte han den til at være otte cm. Så der er altså et stykke vej til 13 cm endnu.

Når isen er sikker, vil der være et skilt ved Klosterporten. Det er først tilladt at bevæge sig ud på isen, når der er sat skilte op.

- Og selv om skiltet kommer op - måske i løbet af weekenden - så skal man stadig være meget forsigtig, når man bevæger sig på isen. Man skal for eksempel holde sig væk fra områder med siv og træer, for her er isen ofte tyndere, siger Jakob Meibom.