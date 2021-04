Holbergs Niels Klim forklaret på latin

Sicilia insula est. Italia terra est. Så meget kan de fleste huske, hvis de engang har været udsat for Mikkelens latinske læsebog i skolen.

Der skal nok en smule mere latinsk kundskab til, hvis man lørdag den 10. april via Zoom vil forsøge at følge med i et 45 minutters foredrag om Ludvig Holbergs »Niels Klim«.