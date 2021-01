Holberg skal hyldes

I 2022 er det 300 år siden, at der for første gang blev spillet teater på dansk offentligt. Det skal fejres over hele landet, og i Sorø varmes der op allerede i 2021.

- Ludvig Holberg spiller en stor rolle for dansk teater og for Sorø, så derfor finder vi det oplagt, at vi har et særligt fokus på ham her, siger Bo Christensen, der er formand for udvalget.