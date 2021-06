Se billedserie Til venstre Anna Samer Massoud (Elsebet), der må høre på meget fra Tina Mundt Nedergaard (Marthe) og Mogens Sørensen (Espen).Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Holberg med flere tvist og fuld skrue

Sorø - 14. juni 2021 kl. 18:51 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Én ting er givet, når det bliver sommer og tid til Holberg Teatrets opførelse af et af Ludvig Holbergs gamle stykker i Akademihaven.

Teatret giver altid tekst og handling sit helt eget tvist. Det er bestemt også tilfældet i år, når scenen i Akademihaven kommer til at genlyde af Holberg Teatrets ankermand og instruktør Niels Vandrefalks bearbejdede replikker fra »Jean de France«.

Årets stykke bliver også det sidste i Akademihaven med Niels Vandrefalk ved roret. Han fylder 80 næste år og har besluttet sig for at drosle ned. I stedet er det planen og håbet, at Tersløsegaard fremover kan blive rammen om sommeropførelser af Holbergs evigt aktuelle teaterstykker.

Kommentar til Støjberg Tilbage til de drejninger, som Vandrefalk ynder at give Holbergs tekster. »Jean de France« byder på to temaer ofte benyttet af Holberg. Den udlandsrejsende ungkarl, der vender hjem som skabagtig og storskrydende. Og det arrangerede ægteskab og dets ulyksaligheder.

Fakta Holberg Teatrets »Jean de France«.

Akademihaven nær Kinahøjen, Sorø.

Åbne generalprøver 26. og 27. juni kl. 19.30.

Premiere 28. juni kl. 19.30.

29. juni-3. juli hver aften kl. 19.30.

Entré: 200 kr. for voksne - 100 kr. til og med 25 år.

Billetkøb: billetten.dk og Sorø Bykontor.

Mulighed for picnic fra kl. 18.00. Madkasser fra Skotte & Stentoft bestilles ved billetkøb.

Mere info: www.holbergteatret.dk Niels Vandrefalk har især givet sin egen drejning på det med det arrangerede ægteskab:

- Jeronimus' datter er barnebrud. Og i det tema har jeg lagt min helt egen personlige kommentar til en vis fru Støjberg, siger Niels Vandrefalk med et drilsk smil og tilføjer:

- Jeg bruger »Jean de France« som en kommentar til vores tid. Også til angsten for det fremmede.

Muslimsk barnebrud Et andet tvist er, at han har hentet en karakter fra et helt andet og senere Holberg-stykke, nemlig Kirsten Giftekniv fra »Den forvandlede brudgom«:

- Faktisk kunne jeg tage hendes replikker fra det stykke og lægge direkte ind i »Jean de France«.

At stykket på skuespilsiden fik lige et ekstra tvist, var en slumpelykke - for nu at bruge et Holbergsk udtryk - for Niels Vandrefalk.

Pigen, der spiller barnebruden Elsebet, hedder Anna Samer Massoud, er blot 13 år og opdaget af Niels Vandrefalk ved et kursusforløb i Ung Sorø. Da han valgte hende til rollen, vidste han ikke, at hun også er muslim og dermed kunne tilføje det hele en lille ekstra drejning.

Fra skuespil til Forsvaret Anna Samer Massoud har libanesisk far og dansk mor, og hun føler sig ikke ramt af stykkets kommentarer til barnebruds-politikken:

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal ikke selv i arrangeret ægteskab. Det ville mine forældre aldrig gøre. Men indimellem har jeg da tænkt, når jeg hører replikkerne »mon de godt ved, at jeg er muslim«, siger Anna Samer Massoud med et stort smil.

Hun har haft skuespilsdrømme længe og er glad for at få afprøvet drømmen på en rigtig scene. Det har været lettere for hende end forventet at lære replikkerne, men hun er også realistisk i forhold til fremtiden:

- Jeg ved, hvor vanskeligt det er at blive skuespiller. Så min nye drøm er at blive pilot i Forsvaret, siger hun.

En skøn mulighed Martin Engelbæk Halling Jacobsen har hovedrollen som Jean de France. Han har været med i Holberg Teatret i fem år, og at få rollen som Jean de France er en drøm, der går i opfyldelse:

- Mange andre Holberg-roller er intelligens-båret komik. Her kan man te sig som en loppe. Hoppe rundt og skabe sig, for Jean de France er bare en idiot. Så her er en skøn mulighed for at spille en crazy karakter, siger Martin Engelbæk Halling Jacobsen.

Vandrefalken har også et par andre tvist. Scenen er i år placeret i midten og publikum placeret i en kvadrat omkring.

Slibrighederne - Det forbedrer akustikken og det er som om, at Holbergs tekst forløses bedre. Og så er det også en hjælp i forhold til corona-restriktioner, siger Niels Vandrefalk og tilføjer, at samme corona-restriktioner har betydet, at der kun har været to strabadserende måneder at forberede stykket i.

Og endelig har han tilladt sig selv at give fuld skrue på et enkelt parameter:

- De andre år har jeg holdt lidt igen, når det gælder slibrighederne i Holbergs tekster. Det gør jeg ikke i år. Jeg giver los. Det er jo sidste gang, lyder det med et stort grin.