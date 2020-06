Holberg får nu også en statue ved Tersløsegaard

- Rune Glyholt har et taget et halvt århundredes tilløb til at skabe sin Holbergfigur, fortæller Allan Aistrup.

- I 1969 købte han Tersløses gamle bageri og forsamlingshus over for Tersløsegaard og etablerede autoværksted på stedet. Der gik han så med sideblik til Holbergs bolig og skruede på biler indtil 2008, da han solgte værkstedet, der dog stadig eksisterer som "Glyholt Auto", for at hellige sig sin passion for billedkunst.