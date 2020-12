Hørkram om corona-udbrud: Vi håber at have stoppet smitten

Preben Kristensen og den øvrige ledelse på Hørkram håber, at de næste dage vil vise, at Covid-19 smitten på virksomheden er på retur. Foto: Thomas Olsen

Covid-19 har ramt cateringsvirksomheden Hørkram i Sorø hårdt, men virksomheden håber nu at have stoppet virus i at brede sig.

- Men vi testede igen onsdag 395 medarbejdere og fortsætter i dag. Det er lidt af en logistikopgave, når virksomheden er i drift 24 timer i døgnet syv dage om ugen. Det sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Heldigvis har der ikke været nye tilfælde de seneste tre døgn, og den første af de smittede er nu blevet rask og kommer tilbage på job i dag. Ingen nye smittede i tre døgn giver os håbet om, at vi har fået inddæmmet udbruddet, så det slutter nu.

- Men kunderne behøver ikke at frygte noget. Det er i administrationen, det store antal smittede er ansat, og alle er i isolation. Vi følger sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed situationen tæt. Vores medarbejdere har grebet situationen hele situationen an på den bedste måde. Det har vi stor respekt for. Har der eksempelvis været tilfælde, hvor der har manglet nogen, er andre trådt til og har givet den en ekstra skalle, så alle vores kunder får deres varer, præcis som de plejer at få dem.