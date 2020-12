Hidtidig viceadministrerende direktør i Hørkram, Preben Kristensen, er nu blevet administrerende direktør i den store virksomhed.Foto: Thomas Olsen

Hørkram har fået ny adm. direktør

Sorø - 11. december 2020 kl. 11:02

Preben Kristensen, som har været ansat i Hørkram Foodservice A/S i mere end 30 år og siden 2015 bestridt posten som viceadministrerende direktør er netop blevet forfremmet til administrerende direktør hos den store catering-grossist.

Som administrerende direktør kigger han nu ind i en fremtid med endnu større ansvar for virksomhedens drift og fortsatte udvikling.

- Min første opgave bliver at arbejde med at binde vores to afdelinger endnu tættere sammen og skabe yderligere synergi mellem Sorø og Aarhus, siger Preben Kristensen.

Preben Kristensen overtager rollen som administrerende direktør efter Dirk Lütje, der er fra Hørkrams tyske ejer, CITTI-koncernen. CITTI ejer og driver blandt andet Chefs Culinar, der er Hørkrams pendant i henholdsvis Tyskland, Holland, Polen, Østrig og Sverige. Dirk Lütje er fortsat en del af direktionen i den danske cateringgrossist.

- Udnævnelsen er et udtryk for, at vores tyske ejere har fuld tillid til os og til vores måde at drive virksomheden på. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med mine cirka 1.000 gode kolleger og med resten af managementgruppen, siger Preben Kristensen.

Hørkram Foodservice A/S, der har ca. 8.000 private og offentlige kunder, omsatte i 2019 for 3,5 mia. kr. Virksomhedens omsætning bliver i 2020 noget lavere, da man over det meste af året har været påvirket af regeringens restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien, som af flere omgange har ført til nedlukning af en stor del af virksomhedens kunder.

- Min udnævnelse sker i en tid, der er turbulent for os alle sammen, men også for Hørkram, som har været ramt af regeringens løbende tiltag for at begrænse smittespredning. De seneste restriktioner rammer os også hårdt, men vi er en solid virksomhed, og vi kommer igennem pandemien. Jeg glæder mig til at komme tilbage til mere normale tilstande, hvor vi igen kan fokusere på udviklingen af vores virksomhed, siger Preben Kristensen.

I forbindelse med organisationsændringen i det danske selskab, oprettes der desuden en nordisk direktionsgruppe bestående af Dirk Lütje (Chefs Culinar, Tyskland), Preben Kristensen og Marcus Ahlm (Chefs Culinar, Sverige). Preben Kristensen indgår således også i direktionen i Chefs Culinar i Malmø.