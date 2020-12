- Hørkram tester for en sikkerheds skyld alle medarbejdere igen sidst på ugen, fortæller viceadministrerende direktør Preben Kristensen. Foto: Thomas Olsen

Hørkram har brudt smittekæden

Cateringvirksomheden Hørkram og Styrelsen for Patientsikkerhed ser nu ud til at være på vej til at besejre corona-angrebet på virksomheden.