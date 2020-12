Administrerende direktør Preben Kristensen, Hørkram, fortæller, at den store cateringsvirksomhed ikke er så hårdt ramt af restriktionerne. Dels stammer mere end halvdelen af omsætningen fra det offentlige, og dels er kunderne denne gang bedre forberedt på take away. Privatfoto

Artiklen: Hørkram: Kunderne er bedre gearet til take away denne gang

For cateringvirksomheden Hørkram i Sorø med 700 ansatte i Sorø og næsten 300 på afdelingen i Hørning ved Århus kan det ikke undgå at give udfordringer.

- Over halvdelen af vores omsætning ligger hos det offentlige, og her har man jo skullet bruge varer i de samme mængder som før coronaen.

- Næsten alle leverer take away, og vi samarbejder i øvrigt med kunderne om at finde nye sortimenter, der retter sig endnu bedre mod take away-markedet.