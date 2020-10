Send til din ven. X Artiklen: Høringen var ren proforma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høringen var ren proforma

Sorø - 20. oktober 2020 kl. 05:57 Af Lena Bau, Holbergsvej 127, Tersløse

Der kan ikke være mange andre steder i landet end i Sorø, hvor man ikke live-streamer fra byrådsmøderne. Især her midt i coronapandemien.

Derfor er det først i avisen, at jeg får information om, at der er ros til borgmesteren fra begge sider af byrådssalen for processen med vedtagelse af budget 2021.

Jamen tillykke med det!

Som borger føler jeg mig dog dybt provokeret af processen. Den 2. september blev budgettet sendt i offentlig høring til 16. september. På budgettet figurerede der i alt kr. 34 mio. for årene 2021 og 2022 til en omfartsvej ved Tersløse.

Den 18. september bliver der indgået en budgetaftale, som hele byrådet står bag, og pludselig er pengene afsat til omfartsvejen pist væk.

Med andre ord, der bliver sendt et budget i offentlig høring, som på ingen måder repræsenterer den aftale, der bliver indgået to dage efter høringsfristens udløb. Og som helt sikkert har været længere end to dage undervejs.

Det er uanstændigt. Budgettet skulle selvfølgelig først have været sendt i høring efter budgetaftalen var indgået. Høringen har derfor været ren proforma, og alle der har indgivet høringssvar, har spildt deres tid.

Derudover er det vel en smal sag at sikre en bred budgetaftale i et år, hvor udligningsreformen har betydet, at der er mange flere millioner at dele ud af end ellers.

Herfra lyder der ingen ros til hverken borgmesteren eller resten af byrådet, som endnu en gang har ladt os i Tersløse i stikken.