Hør den her: Malte skrev en sang til sin kræftsyge mor: Kæmp for mig

17-årige Malte er gymnasieelev og musiker. Han brugte musikken til at få afløb for sine følelser i forbindelse med hans mors alvorlige kræftsygdom.

Musikken blev 17-årige Malte Bach Jensens mulighed for at få sat ord på sine følelser, da hele hans verden i marts i år styrtede sammen. Covid-19 betød, at han blev sendt hjem fra efterskole. Corona trak også luften ud af DRs Karrierekanonen, hvor Malte var med i slutfeltet - og værst af alt: Maltes mor, byrådsmedlem og lærer Rikke Bach Nielsen, blev ramt af en aggressiv leukæmi.

