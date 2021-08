Per Pallesen får lov til at åbne højskoleforeningens sæson.Foto: Kenn Thomsen

Højskoleforeningen åbner med Pallesen

Efter at have været nedlukket i næsten halvandet år på grund af coronaen åbner Sorø og omegns højskoleforening igen dørene for den kommende sæson, som starter med foredragsarrangement den 16. september kl. 19.30 på Sorø Gymnastikefterskole i Topshøj.

Her får højskoleforeningen besøg af skuespiller Per Pallesen, som holder foredraget "Osse li' på en studs!".

Højskoleforeningens arrangementer er for alle, men det fordrer, at man køber medlemskort, som koster kr. 100 for hele sæsonen. Ud over kontingentet er der ved foredragsarrangementerne en betaling på kr. 50 pr. gang for kaffe, kage og foredrag, ligesom man betaler særskilt for udflugter og ture.