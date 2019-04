Højsæson for farlige allikereder i skorstenen

- Vi plejer i løbet af et år at være ude cirka 70 steder og sætte rist i skorstenen, men det er altså ikke alle, der når at opdage, at en allike har bygget rede. Det giver risiko for kulilteforgiftning og også risiko for brand - og dermed også fare både for værdier og menneskeliv. Vi har flere steder målt varme i væggen på 600-800 grader, når der opstår brand i skorstenen, så selv om brandvæsnet plejer at tackle skorstensbrande, uden at der opstår de helt store problemer, så er det altså ingen spøg, siger skorstensfejermester Børge Petersen alvorligt. Han forklarer videre: