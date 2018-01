Se billedserie I august 2017 blev der gravet en membran ned omkring højmoseområdet i Åmosen. Nu skal projektet udvides, fortæller projektleder Line Magnussen (på billedet). Foto: Anders Ole Olsen

Højmose-projekt bliver udvidet og forlænget

Sorø - 18. januar 2018 kl. 06:04 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projektet med at gendanne to højmoser i Verup Mose og Sandlyng Mose nord for Sorø bliver forlænget til 2019. Og Sorø Kommune vil også forsøge at udvide det areal, der indgår i projektet, med omkring ti hektar skov.

I projektet er Sorø Kommune og Guldborgsund Kommune gået sammen om at skaffe 40 millioner kroner fra EU til naturgenopretning af højmoser, og egentlig skulle arbejdet afsluttes i 2018. Men nu har EU godkendt, at projektet bliver forlænget til udgangen af 2019.

Sådan forklarer Line Magnussen, der er Sorø Kommunes projektleder.

- Lodsejerforhandlingerne tog så lang tid, at tidsplanen begyndte at skride. Men vi nåede det hele. Nu har vi også 2019 med, så vi kan nå at kigge på naturgenopretningen igen og lave efterbehandlingsplaner. Det giver også mulighed for at tage et ekstra stykke areal med, så på den måde er det godt, siger Line Magnussen.

EU har også godkendt, at der kan ændres i projektarealet. I Verup Mose og Sandlyng Mose i Åmosen forsøger man at genskabe højmose-naturen ved at gøre området vådere. Derfor har man gravet membraner og spuns ned omkring de to moseområder. Rundt om de to moser har der været en buffer-zone.

Men den er ikke længere nødvendig, og det åbner op for at inddrage andre arealer i projektet.

Sorø Kommune vil forsøge at inddrage et stykke af Sandlyng Skov på cirka ti hektar jord øst for det nuværende projektområde. Det er et areal, hvor der tidligere er blevet gravet tørv, men hvor der nu bliver dyrket skov.

Kommunen skal forhandle med lodsejeren for at opnå en aftale om at lade arealet overgå fra driftsskov til våd natur.

- Det vil betyde, at vi har sikret noget mere permanent natur for eftertiden, siger projektleder Line Magnussen fra Sorø Kommune.

Efter 2019 er det meningen, at de spirende højmoser stort set skal kunne passe sig selv.

- Men det er ikke til at vide, for hvis nu området springer i skov, så skal der måske findes nye midler til naturpleje, siger Line Magnussen.

Man kan følge udviklingen i området ved at besøge Åmosen og gå tur omkring de to moser. Ved Verup Mose kan man parkere ud for Vasebakkegård, Kærvej 1 i Verup og derfra bevæge sig ud på veje og stier i området. Ved Sandlyng Mose kan man parkere ved bålhytten på Maglemosevej 3 i Assentorp.