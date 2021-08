En ny hjernetræning er kommet på programmet hos Susanne Knudsen i Kroppens Hus. Foto: Anders Ole Olsen

Hjernetræning: Nyt forløb styrker det mentale overskud

Et nyt genoptræningsforløb i Kroppens Hus har vist gode resultater for mennesker, der har hjernerystelse, er stressede eller har andre kognitive udfordringer.

Sorø - 27. august 2021 kl. 10:33 Kontakt redaktionen

Ligesom kroppen bliver stærkere, når den bliver trænet, så har hjernen også brug for træning. Særligt efter en overbelastning.

Forløbene i Sorø er kommet i stand gennem et samarbejde med MindSocial, der har specialiseret sig at træne hjernen til de opgaver, som den skal løse i hverdagen.

- Mennesker, der er stresset eller har haft en hjernerystelse, kan opleve, at opgaver og situationer, der før var nemme og overskuelige, pludselig er svære og helt umulige. Det kan være kognitive opgaver som at huske og koncentrere sig om noget i længere tid. Det kan også være sådan noget som at deltage i sociale arrangementer eller bare det at skulle handle ind, fortæller Ditte Andersen fra MindSocial i en pressemeddelelse.

Gode resultater Holdene trænes af Katrine Mauritsson fra Sorø, der har set, hvilken forskel træningen gør for deltagerne, når hun har trænet med på tidligere hold.

- Jeg trænede på et hold i Glostrup, hvor en deltager fortalte mig, at hun ikke havde sovet hele natten og havde det forfærdeligt, men hun ville med til dagens træning. For den gjorde en positiv forskel for hende, fortæller Katrine Mauritsson.

Kroppens Hus ser også et stort potentiale i at tænke hjernetræning som noget, der godt må være lidt svært, og som giver træthed.

- Det er, når vi lige bliver lidt ømme og trætte, at vi opdager, at kroppen godt kan. Den bliver stærkere. På samme måde med hjernen. Vi har enkelte medarbejdere som her efter corona er stressramte. Dem har jeg foreslået træningen, fortæller medejer Susanne Knudsen, der ejer Kroppens Hus,

Går i alarmberedskab - Når hjernen er overbelastet, går den i alarmberedskab, og man udvikler derfor mønstre i hverdagen for at undgå at komme i situationer, der giver ubehag, siger Ditte Andersen.

- Men den tilstand af alarmberedskab gør også, at det bliver svært for mange at komme tilbage til det liv, man havde før overbelastningen kom. De glider længere væk fra arbejdsmarkedet eller får måske problemer i familielivet.

Det kender Katrine Mauritsson alt til igennem sin baggrund som socialpædagog, familieterapeut og stressambassadør.

- Derfor passer jeg på deltagerne under træningen, men skubber også til deres grænser, så træningen er både udfordrende og sjov. Vi har mange grin og smil undervejs, så deltagerne glemmer deres bekymringer og begrænsninger. Det giver nogle gode snakke, hvor vi trækker tråde fra træningen til hverdagen, og de bliver opmærksomme på, hvad de bruger deres energi på. Nogle opdager, at de skal lære at stoppe op og mærke efter, imens andre opdager, at de kan meget mere end de troede, siger hun.

- Jeg har arbejdet med mennesker uden for arbejdsmarkedet i mere end 20 år, og det er interessant at se den forskel, som den her træning gør for deltagerne. Ikke kun mere overskud kognitivt men også overskud til at arbejde med uhensigtsmæssige mønstre fra hverdagen.