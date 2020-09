Hjerneskade: Koordinatoren forsvandt i budget-glæden

Politikerne har modtaget et bekymringsbrev fra Danske Handicaporganisationer og Hjerneskadeforeningen for Vestsjælland.

Fredag den 18. september var der fest på det gamle rådhus på Torvet. Politikerne havde indgået et historisk budgetforlig, hvor de store vindere var dagpasningen, skolerne og fritidslivet. Et andet sted i kommunen sad formanden for Danske Handicaporganisationer Sorø, Johnna Toft Kristensen, og formanden for Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, Lise Kiving. Og her var der ingen fest. Den hjerneskadekoordinator, man havde håbet at få igen i Sorø Kommune, kom ikke med i budgettet.