Hjernen skal også holdes frisk

Med bevillinger fra Nordea-fonden indgår Sorø Bibliotek & Bykontor nu i det nationale projekt »Hold Hjernen Frisk«. Det sker med et forløb for seniorer i Ruds Vedby.

- Vores aktiviteter læner sig op af forskningen om vores evne til at erindre. Erindringsevnen er grundlæggende for oplevelsen af identitet og sammenhæng i livet, og afgørende for vores evne til at forestille os fremtiden og indgå i fællesskaber. Det er en evne der skal holdes i form hele livet, som vi træner vores arme og ben, fortæller kulturformidler Randi Petersen.

- Vi vil rigtig gerne nå rundt i hele Sorø Kommune med vores bibliotekstilbud, så dette projekt passer som fod i hose med vores mål om at tilbyde kulturelle aktiviteter for borgere, der bor udenfor de to største byer i kommunen. Med »Hold Hjernen Frisk« i Ruds Vedby får vi både mulighed for at understøtte et lokalt seniorfællesskab og indgå i nye lokale samarbejder, blandt andet med Ruds Vedby Kirke, lyder det fra biblioteksleder Mia Sørup.