Hjernen skal i træningstøjet

Via elektroder trænes hjernen, mens man slapper af. Det hedder neurofeedback-træning, og i Sorø findes en terapeut med netop det som speciale.

Der er mange, som godt er klar over, at det igennem livet er sundt at træne hjernen med forskellige former for aktiviteter, men det er de færreste som ved, at man faktisk kan træne hjernen til at udsætte mental ældning med op til fem år. Endda mens man sidder i en stol og slapper af.

Træningen kaldes neurofeedback-træning og benyttes også til stress- og angstramte, klienter med depressioner og traumer samt ADHD og ADD-børn.

Dorthe Haarbo, sygeplejerske og indehaver af virksomheden sygeplejersken.com, blev certificeret neurofeedback-terapeut i september 2020, og hun ser allerede mærkbare resultater i sin klinik på Østergade 4 i Sorø.

- Jeg har masser af klienter som har fortalt den samme historie overfor et væld af terapeuter, men hvor der alligevel ikke sker nogen markant bedring - selv efter mange samtaler. Neurofeedback-træning har kun eksisteret i Danmark i godt ti år, mens man har benyttet sig af metoden de seneste 30-40 år i USA, siger Dorthe Haarbo.

Afslappende træning Neurofeedback-træningen går ud på, at der placeres nogle elektroder i hovedbunden på de områder af hjernen, hvor der skal skabes ro i nervesystemet - afhængig af klientens symptomer.

Der er forskel på, hvilke dele af hjernen der påvirkes ved forskellige problematikker.

Klienten placeres i en behagelig lænestol med en afstressende, pulserende pude på maven. Et par hovedtelefoner afspiller blid musik, mens en skærm afspiller en film.

Afhængig af, hvor velreguleret og sundt hjernen arbejder via synsnerven, jo mere »normalt« afspilles filmen. Hvis hjernen ikke arbejder på en sund og hensigtsmæssig måde, så fremstilles billedet sløret, i grå farvetoner og af varierende størrelse.

- Det skal lige siges, at der ikke er nogen direkte påvirkning af hjernen med elektroderne overhovedet - kun en registrering af aktiviteten, siger Dorthe Haarbo.

- Elektroderne afkoder, hvorledes hjernen arbejder, og aktiviteten bearbejdes via en avanceret software i en database. Hjernen regulerer lynhurtigt, da den ønsker at »se« et tydeligt og klart billede. Man kan altså ikke »ønske« sig frem til et bedre resultat. Det klarer hjernen - via synsnerven - helt af sig selv, og deri består træningen, fortæller hun og siger samtidig, at hun godt er klar over, at metoden kan lyde kompliceret. Træningen er smertefri.

Laver ny "plovfure" Hvis man skal sammenligne neurofeedback-træningen med noget, så kan man forestille sig, at klienten er vant til at reagere på én måde i en given situation.

Når samme situation opstår igen, så er hjernen vant til at agere som sidst - altså køre ud af den samme »plovfure« én gang til.

Ved at benytte sig af neurofeedbacktræningen, så laver man en ny plovfure, og man lærer dermed hjernen at undgå det tidligere uhensigtsmæssige mønster.

- Eksempelvis ved angstproblematikker har man lært hjernen en let adgang til et aktiveringssystem, der skaber angsten. Ved at træne får man skabt nye neurale netværk, som giver en grundro i nervesystemet. Hjernen kan godt regenerere, og ved hjælp af denne neurofeedback-træning udløser det samtidig et belønningsstof, som hjernen er særlig glad for, fortæller Dorthe Haarbo.

Ikke et quick-fix Selve hjernetræningen tager i begyndelsen omkring tyve minutter og skrues langsomt op til tre kvarter pr. gang.

Det er vigtigt at gå langsomt frem, for ellers kan man opleve bivirkninger i form af indre uro, kvalme, hovedpine og dårlig søvn. Der skal afsættes tyve behandlinger, for det kræver lidt tid at flytte hjernen - uden at den opdager det.

- Det er altså ikke et quick-fix, lyder det fra Dorthe Haarbo.

Hvis du vil vide mere om Dorthe Haarbo, neurofeedbacktræningen eller hendes samtaleterapi, kan du finde det på www.sygeplejersken.com

Sygeplejersken.com er beliggende hos Sorø Smerteklinik på Østergade 4 i Sorø.