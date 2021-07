Hjælpemidler: Analyse bliver nu udsat til 2022

Center for Social og Sundhed har efter vedtagelsen af budgettet arbejdet på at udvikle og implementere en model, der styrer forbruget af resurser på ældreområdet. Det var forventet, at modellen kunne tages i brug fra 2022. Udover at styrke håndteringen af økonomi, er det også meningen, at den skal understøtte hjælpemiddelområdets arbejde med blandt andet visitationskompas og tildelingsmodel for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

I et punkt på social- og sundhedsudvalgsmødet i maj fremgik det, at Center for Social og Sundhed under stort økonomisk pres. Der er på den baggrund sat en lang række tiltag og analyser i gang, og de har til formål at nedbringe merforbruget og sikre et mere retvisende budget. Det har medført, at fagcenterets udviklings- og økonomikonsulenter samt sagsbehandlere og rådgivere er travlt optaget af det arbejde. Samtidig er de presset af, at corona-situationen har forsinket mange opgaver, der også har til formål at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen og en styrket økonomistyring. Derfor har det ikke været muligt at på påbegyndt hjælpemiddelanalysen.