Hjælp til unge og usikre piger

»Pigepotentiale« er et tilbud til de unge piger, som mistrives i skolen, er i tvivl om valg af uddannelse eller har følelsen af ikke at være god nok. Der er ingen ventetid og ingen journaler, men derimod tid til at snakke her og nu og til at få taget hul på bylden. Målet er at hjælpe pigerne til bedre selvværd og selvtillid.

- Jeg har valgt at blive coach i »Pigepotentiale«, for jeg møder ofte særligt unge piger, der mistrives. De føler, at de er forkerte, for tykke, bøvler med angst og tanker der kører nonstop. Jeg har et stort ønsker om at hjælpe disse piger til at opdage, at de er ok, præcis som de er, hjælpe dem til at komme i trivsel og dermed kunne indtage livet mere fuldt ud, siger Katrine Mauritsson.