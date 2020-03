Hjælp arkivet med dokumentation

Arkivleder Jørgen Mogensen fra Lokalarkivet i Dianalund opfordrer borgere til at indsende materiale omkring denne særprægede corona-tid.

Han oplyser, at Lokalarkivet stort set ikke har nogen informationer omkring Den Spanske Syge 1918/1919 - og slet ingen informationer om børnelammelsen, polio-epidemien, i 1950'erne. Noget tilsvarende må ifølge ham ikke ske for denne epidemi. Jørgen Mogensen har derfor denne opfordring: Gem dokumentationen.

Almene borgere og skoleelever opfordres til at fotografere - og på anden vis dokumentere, hvordan man klarer hjemmeundervisning og den almindelige dagligdag under disse ændrede vilkår. Dette materiale afleveres også til Lokalarkivet.

Lærere og pædagoger opfordres til at forklare i ord og billeder, hvordan man organiserer både hjemmeundervisning og pasningsordning.

- Når denne coronatid er ovre, burde Lokalarkivet i Dianalund have rigeligt med dokumentation fra lokalsamfundet under denne epidemi, og jeg glæder mig meget til at sortere i den forhåbentlig store bunke af indberetninger, siger Jørgen Mogensen, som kan træffes på mail: jmog@soroe.dk