Se billedserie Mette Skjoldan (th.) står fortsat i spidsen for Sorø Historiske Festival. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Historisk festival udvider til en hel uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Historisk festival udvider til en hel uge

Sorø - 22. oktober 2021 kl. 13:00 Af Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Historiske Festival 1684-1862 sætter alle sejl til for at få gjort festivalen i 2022 ekstra spændende både for lokale og for turister.

- Vi udvider festivalen, så den varer en hel uge, fortæller Mette Skjoldan, der er formand for foreningen.

- Festivalens tema bliver "Fest i gaden", og den foregår fra 27. juni til 3. juli. Med festivalen vil vi også gerne understøtte fejringen af dansk teaters 300 års dag.

- Vi har en række aktiviteter i støbeskeen, fortsætter han.

- For eksempel hylder vi Holbergs "Maskerade" med et stort maskebal på Comwell i Sorø. Her er der vel at mærke ikke tale om mundbind som under corona-nedlukningen - men om ansigts- eller øjenmasker. Maskeballer var populære på Holbergs tid.

Holberg-stykket om ungdommelig kærlighed o forstokkede forældre er skrevet i 1724, og det var så stærke sager for datidens myndigheder, at det straks blev forbudt. Det blev offentlige maskeballer i det hele taget med den begrundelse, at der blev drevet hasardspil i den forbindelse.

Christian VII og Struensee tillod så igen i 1768, at der kunne holdes maskerader på Det danske Komediehus.

En anden nyskabelse er, at Lions Club er gået ind i arrangementet af Sorø Historiske Festival.

- Det er vi utroligt glade for, siger Mette Skjoldan.

- Dels vil Lions, der har en stor erfaring i at holde byfester, hjælpe os med de praktiske ting, og så vil Lions selv stå for et historisk orienteringsløb.

Derudover arbejdes festivalen blandt meget andet på at få sat et historisk marked på benene, og så udvider Ingemanns Dagen sig mere og mere. Søndag den 3. juli løber den af stabelen med oplæsning af en Ingemann-tekst og udelukkende Ingemann-salmer ved dagens højmesse. Alle sogne i Sorø Kommune er med. det samme er domkirkerne i København, Viborg, Aalborg og Maribo. I år kommer også Marmorkirken i København ligesom en række kirker landet over er med til at fejre Ingemann.

- Vi er stolte af, at det er lykkedes at brede den idé ud fra Sorø, siger Mette Skjoldan.

- Og vi er også glade for, at alle de samarbejdspartnere. vi havde til festivalen i 2021, har valgt at fortsætte. I øvrigt havde vi i vores bod på Folkemødet i september omkring 200 besøgende, så det blev også en travl og god dag.

Mette Skjoldan, der står i spidsen for festivalen, er uddannet socialrådgiver og indretningsarkitekt. Derudover har hun en projektlederuddannelse og en bachelor i dansk fra universitetet.

Udover Den historiske festival er hun ambassadør for First Lego League, frivillig i Sorø Jazz Festival og suppleant til menighedsrådet i Sorø Sogn.