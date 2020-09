Fra balkonen præsenteres budgetaftalen. Fra venstre ses Lars Schmidt, Rolf Clausen, Linda Nielsen, Gert Jørgensen, Bo Christensen, Bo Mouritzen, Niels Aalbæk Jensen og Anne Madsen. Anita Skjoldager Eskildsen var fraværende. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Historisk budgetaftale - alle er med

Sorø - 19. september 2020

For kun anden gang siden kommunesammenlægningen i 2006-07 er det lykkedes at strikke et budget sammen, som alle byrådets partier og politikere kan stemme for. Budgettet præsenterede gruppeformænd og borgmester fredag eftermiddag på det gamle rådhus på Torvet.

Ros til borgmesteren - Det brede forlig er vigtigt for mig. Jeg frygtede efterhånden, at det var min person, der stod i vejen, sagde kommunens konservative borgmester, Gert Jørgensen.

- Jeg vil gerne kvittere for de øvrige partiers imødekommenhed og vilje til at tage imod en fremstrakt hånd.

Og fra rød blok var der ros til borgmesteren.

- Det er et godt forlig med blandt andet minimumsnormering, forbedringer på skoleområdet, klimahandleplan og Holbergskolen. Det er jo svært at gå imod, sagde Bo Mouritzen (EL),

- Det har været et godt forhandlingsklima, og vi har oplevet, at der blev lyttet til os. Vi har haft nogle gode møder med borgmesteren, supplerede både Linda Nielsen (SF) og Anne Madsen (S).

- Der er jo meget SF-politik i det her med minimumsnormering, bynær natur, klimahandlingsplan og cykelstier, fortsatte Linda Nielsen, mens Anne Madsen også hæftede sig ved renoveringen af Holbergskolen, samt at sommerens lukkedage i dagpasningen sløjfes.

- Og så er jeg også glad, fordi en socialdemokratisk statsminister fik gennemført en udligningsreform, der giver Sorø Kommune 256 millioner kroner mere over fire år, føjede sidstnævnte til.

Stram styring Venstres Rolf Clausen pegede på, at Venstre også har spillet en markant rolle i udligningsreformen, og han nævnte afskaffelsen af lukkeugerne i dagpasningen, renoveringen af Holbergskolen, penge til kunstgræsbaner og bygningsvedligeholdelse som et par af de afgørende punkter.

Både Gert Jørgensen og den konservative gruppeformand, Bo Christensen, anerkendte reformen, men de mente også, at en stram økonomistyring gennem de år, hvor der reelt har været en underfinansiering af Sorø Kommune har skabt baggrunden for, at der nu er penge at bruge af.

- Der er kommuner i Danmark, der som Sorø har fået flere penge via udligningsreformen, men som alligevel må spare, sagde Bo Christensen, der blandt andet glædede sig over penge til kunstgræs og haller, de manglende 2 millioner kroner til etableringen af Grøn Scene i Sorøs bymidte, der også får 5 millioner kroner over tre år til forskønnelse, forøgelse af Sorø-ordningen, et musisk tilbud til Stenlille Skole, hvor Sorø Musiske Skoles samarbejde med Sorø Borgerskole »Orkestermester« på 2. og 3. klassetrin nu bredes ud til samt partnerskabsaftalen med DGI, der skal få flere borgere til at bevæge sig, og forbedringerne på børne- og skoleområdet.

Står sammen Dansk Folkepartis Lars Schmidt havde også skole- og børneområdet med blandt DFs favoritter.

- Men egentlig er jeg mest af alt glad for, at vi nu harv et byråd, der står sammen om udviklingen af Sorø Kommune, sagde han.

- Det er befriende, at vi ikke i år skulle lave et prioriteringskatalog. Renovering af Holbergskolen må jeg også nævne, og så er jeg godt tilfreds med, at vi på de små plejecentre får styrket nattevagten. Hidtil har der været en nattevagt i Slaglille, en i Lynge og en på Egecentret med en »flyvende medarbejder« til hjælp. Nu styrkes »flyverfunktionen« med en medarbejder, så der er to.

Radikale Niels Aalbæk Jensen er ikke mindst glad for, at Sorø Kommune nu får en klimahandlingsplan ligesom idrætsområdet generelt løftes med 1,5 millioner kroner.

- Også børne-, skole- og ungeområdet løftes markant. Det samme gør Dianalund, ligesom der er blevet ekstra penge til sundhedsindsatser, sagde han og fremhævede i øvrigt den halve million, der er afsat som tilskud til en skaterbowle ved Sorø Street Sport.

Nævnes kan det også, at der er sat 2 millioner af til et multifunktionelt gymnastiktræningscenter i Pedersborg Hallen og næsten en halv million til et basketballanlæg og en stadionkiosk ved Sorø Hallen.

Omfartsvej? Og så skal der nok være nogen, der spørger om, hvor omfartsvejen i Tersløse egentlig er blevet af? Den afgørelse er skudt ud til 2024, hvor det er tanken at sætte penge af til et eventuelt revideret projekt, efter at de kommende tiltag i Tersløse er evalueret.

sn.dk går i de kommende dage dybere ned i budgettets detaljer.