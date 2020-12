Artiklen: Her lukker Comwell 11 af 15 hoteller ned

Her lukker Comwell 11 af 15 hoteller ned

Som en konsekvens af den nye delvise nedlukning har Comwell valgt at lukke 11 af de 15 danske hoteller ned. Deriblandt Comwell Sorø, hvor de sidste gæster for i år tjekkede ud fredag formiddag.

Hotellerne skal indtil videre være lukket frem til 3. januar, som også er udløbsdatoen for restriktionerne. I dagene mellem jul og nytår vil alle Comwell-hotellerne formentlig være lukket.

Nedlukningen gælder for Comwell-hotellerne i Holte, Roskilde, Køge, Sorø, Odense, Rebild, hotellet i Brejning ved Vejle, de to hoteller i Korsør og de to i Middelfart.