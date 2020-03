Indehaver af Svegård Bog & idé, Tina Knudsen, er endnu ikke så hårdt ramt af corona-krisen som mange af hendes kolleger. Foto: Thomas Olsen

Her har krisen endnu ikke ramt hårdt

Sorø - 21. marts 2020

- Det er en meget, meget underlig situation at befinde sig i lige nu, siger indehaver af Svegård Bog & idé i Sorø, Tina Knudsen.

- Jeg har ikke grund til at klage, da jeg - indtil videre - har kunnet holde tallene i denne uge. Det er dog tydeligt at se, at folk er blevet mere påpasselige med at gå i byen og handle, for der er væsentligt færre kunder. Til gengæld har de været søde til at købe to blækpatroner i stedet for én, eller tre bøger i stedet for den ene, de var på udkig efter. På den måde har vi kunnet holde omsætningen, siger hun.

Personalemæssigt har Tina Knudsen dog skåret ned, så de kun er to på arbejde ad gangen. Resten af personalet holder ferie eller holder feriefridage. Butikkens størrelse gør endda, at der uden problemer kan være 10-12 kunder inde ad gangen - endda med god afstand, men det er slet ikke nødvendigt at lave nogle restriktioner, da der slet ikke er så mange inde i butikken ad gangen.

- Men det er da ingen hemmelighed, at jeg har ondt i maven. Det er en uvis og utryg situation, og vi ved ikke, hvor længe det varer, før vi er tilbage til normale tilstande. Mine tanker går især til mine kolleger i byen. Det er en alvorlig situation det her, siger Tina Knudsen.

Hos Svegård Bog & Idé har corona-krisen ikke påvirket mængden af varer, som leveres til butikken. Især oplever man, at det især er puslespil, brætspil samt opgave- og malebøger som langes over disken.

- Jeg er da lykkelig for, at butikken stadig får lov at holde åbent, og så længe vi er her, nyder vi at yde den normale gode service overfor vores kunder - godt bevæbnet med sprit, siger Tina Knudsen, som samtidig opfordrer kunderne til at støtte de lokale butikker, der stadig har mulighed for at holde åbent enten fysisk eller som webshop.