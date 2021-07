Se billedserie Her er det fra venstre Benjamin Perello, Johan Larsen, Emil Mads Wangaa og David Nejrup, der er fotograferet på Sorø Station. Jens Hoelgaard og Torben Meldgaard er ikke med på billedet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Her har fædrene fundet et kreativt frirum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Her har fædrene fundet et kreativt frirum

Sorø - 03. juli 2021 kl. 18:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Historien her begynder med en kontaktannonce i november 2019. Ikke sådan en klassisk kontaktannonce med billetmærke og et vellignende foto. Men en annonce i et musikerforum på internettet, hvor Jens Hoelgaard fra Krøjerup Overdrev søgte efter andre musikere i området.

Han havde lyst til at starte et lokalt bluesband. Da annoncen blev set af Torben Meldgaard fra Frederiksberg, gik det stærkt. Han fik fat i de andre musikinteresserede fædre, han kendte.

- Jeg kendte Emil fra børnehaven. Og David bor lige skråt overfor. Jeg vidste, at han spillede en god sax, men også at det havde ligget stille i lang tid, fortæller Torben Meldgaard, der selv spiller guitar.

Fædre med kreativt gen Der gik ikke mange dage, før seks fædre havde fundet sammen og dannet bluesbandet »Når Far Bli'r Blå«.

Siden har musikken spillet på mere end én måde.

- Da vi begyndte at spille sammen, udfoldede musikken sig. Vi er allesammen udstyret med et kreativt mindset og har brug for at lufte det og få input. Så det er vokset meget større, end vi havde forestillet os. Og nu sidder vi her med en cd-udgivelse, siger David Nejrup.

Bandet har netop udgivet cd'en »Stories from the Blue Barn«, der er indspillet i en lade hjemme hos Jens Hoelgaard.

Rolige blues-folk Undervejs har bandet rykket lidt rundt på posterne. En trommeslager er blevet udskiftet, og bassisten Benjamin Perello er kommet til. Han har været en del af gruppen i et års tid.

- Første gang jeg mødte de andre, havde jeg det sådan, at det var nogle fede musikere, og det lød godt. Blues-folk har en ro, og det gør det til et fedt band at være med i. Det bliver et broderskab. Når vi spiller, kan jeg glemme tid og sted, og det gør, at man kan føle sig hjemme i sin hobby, siger han.

Et frirum uden madpakker Det er helt bevidst, at musikerne har farrollen til fælles.

- Vi er samlet, fordi vi står det samme sted. Vi har pisse travlt. Men vi har også en stor passion for at spille musik og vil holde fast i det. Det binder os sammen, siger Johan Larsen, der selv har tre børn på 10, 12 og 14 år og spiller trommer.

Guitaristen Emil Mads Wangaa har opdaget, hvor meget band-fællesskabet betyder i en travl hverdag.

- Jeg går til band. Det er mit kreative frirum. Onsdag er min aften, og der er ingen madpakker, der skal smøres. Det hele går meget hurtigt op i leverpostej og praktiske ting. Så er det super fedt at spille musik sammen med nogle, der har samme interesse. Det er et sted, hvor man lader batterierne op, siger Emil Mads Wangaa.

Han er far til to børn på tre og seks år.

Tonerne er blevet voksne For alle bandmedlemmerne har musikken været skubbet til side, mens de har stiftet familie. De har også oplevet, hvad der så sker, når man igen finder instrumentet frem efter en pause på et årti eller mere.

- Da jeg tog musikken op igen, var det med en helt anden ro. Med den indstilling åbnede det op for noget helt andet, fortæller David Nejrup.

Efter cirka 10 års pause fandt han sin gamle tenorsaxofon frem fra gemmerne.

Benjamin Perello havde holdt pause fra bassen i omkring 15 år, da han tog det op igen.

- Man er blevet voksen i sit spil. Det hele behøver ikke gå så stærkt eller være så perfekt. Man har paraderne nede, siger han.

Bandet har planer om at indspille endnu en cd, og så er der også noteret flere koncerter i kalenderen.

Fredag den 27. august klokken 20 giver »Når Far Bli'r Blå« koncerter på Skotte & Stentoft på Sorø Station. Lørdag den 25. september spiller bandet på Fam. Ægir i Sorø som en del af en bluesfestival.