Her handler det om mere end mad

Sorø - 21. august 2021 kl. 19:03 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Der er noget nærmest eventyrligt ved at gå gennem den gamle vognport og ind i gårdspladsen på den smukke gamle bindingsværksgård fra 1777, Højbjerggaard i Borød.

Borde og stole er sat op som et hyggeligt tableau, mens tæpper, puder og blomsterbuketter fra haven sætter en farverig prik på det hele. På en solbeskinnet trappesten ligger gårdkatten og strækker sig veltilpas, mens duften af nybagt brød og frisklavet kaffe fylder næseborene.

Mette Marie Sørensen har sammen med sin mand, Per, skabt denne idylliske plet på Rødengvej 35, hvorfra de begge driver deres respektive virksomheder, henholdsvis »Mette Maries Køkken« og »J&L Elektrik ApS«.

Omdrejningspunkt - Jeg er selv vokset op i en familie, hvor maden var det kærlige og omsorgsfulde omdrejningspunkt for samværet og den gode samtale. Derfor var det også naturligt for mig, at jeg ønskede at gå i den retning, fortæller Mette Marie Sørensen som uddannede sig som tjener hos Leslie Christensen på Hotel Postgaarden i Sorø. Men det pulserende køkken fascinerede hende.

- Jeg gik i lære som kok, men efter et års tid fik jeg konstateret fødevareeksem, så jeg måtte afbryde uddannelsen. I stedet tog jeg på Ankerhus og fik en teoretisk uddannelse som ernærings- og husholdningsøkonom. Dét, der i dag er en bachelor i human ernæring, forklarer hun.

Efter endt uddannelse fik hun job på Gerlev Idrætshøjskole, hvor Mette Marie Sørensen var blevet ansat til at skulle lede køkkenet, men hun kunne ikke forene det med, at ægteparret netop havde købt gården i Borød.

Et godt team - Jeg tog i stedet vikarjobs på Borgerskolen i Sorø og fik faste timer på Frederiksberg Skole, og pludselig var jeg timeansat med fuldt skema - naturligvis uden en uddannet lærers privilegier. Derfor tog jeg læreruddannelsen på Holbæk Seminarium, og har indtil 2016 arbejdet som folkeskolelærer på Frederiksberg Skole - hovedsaglig som madkundskabslærer, fortæller Mette Marie Sørensen. Hun fortsætter:

- Jeg har altid haft en drøm om at skabe et sted, hvor værtsskabet, de fysiske rammer og maden danner rammen om gode oplevelser. Et sted med undervisning, inspiration og glade gæster som søger et pusterum og et afbræk i hverdagen. Dette sted har jeg fået skabt, men jeg kunne ikke have gjort det uden min mand. Vi er et team, siger hun kærligt.

Ligesom Mette Marie selv har haft en opvækst med maden som et kærligt omdrejningspunkt, har hende og Per formået at bringe kærligheden til mad videre til de tre sønner. Jakob på 20 år er i kokkelære, Emil på 28 er uddannet tjener og sommelier, mens Jeppe på 31 er i gang med at skrive sin ph.d. i folkesundhedsvidenskab. Sidstnævnte har også udvidet familien med sønnen Verner.

At udnytte råvarerne Mette Maries Køkken blev officielt en realitet i april 2016, og siden første åbningsdag har Mette Maries koncept været en ubetinget succes.

Især kurserne og madklubben har næsten været udsolgt, førend de er blevet færdigoploadet på hendes hjemmeside. Men hun står også for selskaber, møder, teambuildings-madlavningskurser - listen er uendelig. Kun fantasien sætter grænser.

- Jeg er meget imod madspild, så i starten var madklubben en god måde at tømme kølerummet med de råvarer, der var til overs efter diverse fester eller kurser. Men konceptet med fælles buffetbord og hyggesnak med andre greb om sig, og pladserne bliver hurtigt udsolgt. Jeg kan selv mærke, hvordan jeg bliver beriget af mødet med nye mennesker og nye historier, forklarer Mette Marie Sørensen.

Mad skal sætte et aftryk Ud over selv at holde en masse temakurser, så er Mette Maries Køkken også et omdrejningspunkt for andre kursusholdere såsom eksempelvis Chokoman, Salattøsen og Syltedronningen. Samarbejdet sætter ikke kun Mette Maries Køkken på landkortet, men giver også god inspiration til nye initiativer.

- Jeg tør ikke tælle arbejdstimerne, for mad er min hobby. Selv når jeg vil »slappe af«, laver jeg mad. Men jeg er god til at planlægge og strukturere mine dage, og eftersom jeg udelukkende forsøger at have ét arrangement i huset ad gangen, så kan jeg sagtens følge med, naturligvis med god hjælp fra min mand, min familie og mine dygtige medarbejdere, siger hun og fortsætter:

- For maden skal sætte et aftryk. Det koster ikke de store anstrengelser at plukke en buket blomster, lægge en dug på bordet og tænde et stearinlys. Men det betyder mere, end man aner. Men som gæst har man også et ansvar for at bidrage til den gode stemning. Og det er netop denne stemning, som jeg forsøger at skabe i Mette Maries Køkken. Et sted med god mad med lokale råvarer, masser af idéer og muligheden for at blive beriget med historier i mødet med nye mennesker.

Hvis man vil vide mere, kan man tjekke hjemmesiden mettemarieskoekken.dk