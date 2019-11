Her fandt Mark årets læreplads

Da Mark Pedersen så smedeværkstedet hos Poul W. Jensens Eftf. første gang for to år siden, vidste han med det samme, at her ville han gerne være voksenlærling.

- Det har givet mig selvtillid. Noget af det sværeste for en ung smed er selvtillid, for man er så bange for at lave fejl. Men her er det i orden, hvis man kommer til at lave en fejl, og det er rart at vide. Derfor er der en afslappet stemning. Jeg er ikke bange for at tage en chance og gøre noget på en ny måde, siger Mark Pedersen til DAGBLADET og Sjællandske.