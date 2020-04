Her får skolebørnene korte dage

Sorø Kommune er i fuld gang med at finde ud af, hvordan den gradvise genåbning for tilsammen cirka 2800 børn skal foregå rent praktisk.

Det er blandt andet besluttet, at eleverne i 0. til 5. klasse skal være i skole fra klokken 8 til 13 alle hverdage. Altså en eller to lektioner færre end på en normal skoledag.

- Det er godt, for vi ved, at eleverne bliver trætte sidst på dagen. Det er en god opstart. Og så bliver der nok lavet nogle justeringer hen ad vejen, siger Birgitte Lehrmann til DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommunes skoler tilrettelægger selv undervisningen, så mest muligt foregår udendørs eller indendørs med god plads mellem eleverne, for eksempel ved at dele eleverne i mindre hold.

- Da det her startede, fjernede man alt håndsprit og så videre fra skolerne, fordi det skulle bruges andre steder. Mit ønske er, at vi får værnemidler tilbage på skolerne, siger Birgitte Lehrmann.

Tirsdag eftermiddag mødtes de folkevalgte politikere i Sorøs børne- og undervisningsudvalg. Det er politikernes ansvar at godkende embedsmændenes plan for genåbningen.

Pia Hvid fra Radikale Venstre er næstformand i udvalget. Hun håber, at kommunen og skolerne vil tage hensyn til de bekymrede, selvom der er fastlagt præcise regler for, hvem der skal i skole, og hvem der kan blive hjemme.

- Jeg tænker, at der nok bliver blødt lidt op på det, for det bliver svært at kontrollere i praksis. Personligt synes jeg, det vil være lidt mærkeligt at køre en hård linje, for der er nogle, der er meget bekymret. At tvinge børn i skole vil være en umenneskelig situation, siger Pia Hvid.