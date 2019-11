Se billedserie Brian Oechsler-Christensen lægger kartofler klar til dehydrering. Vaisna Krishnarajah og Ann-Cecilie Hansen følger processen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Her får eleverne fingrene i teorien

Sorø - 28. november 2019

sorø: Kartoflerne skæres i tynde skiver og vejes på vægten. Derefter lægges skiverne på en plade, der sættes ind i dehydratoren. Her trækkes vandet ud af kartoffelskiverne, der efterfølgende kan vejes igen, så man kan konstatere, hvor stor vandindholdet er. Et enkelt forsøg er gennemført.

Et stort ønske

- Det har været et stort ønske at få sådan et laboratorium, siger lektor Marie-Louise Bülow Moldrup, der sammen med sin kollega, lektor Brian Oechsler-Christensen, står bag initiativet.

- Det er to år siden, vi på et kursus fik talte med et par lærere fra en skole, der havde sådan et laboratorium. Vi kunne godt se, at det ville give en meget mere spændende og vedkommende undervisning, som eleverne nok så vigtigt også ville få et meget bedre udbytte ud af. Så vi sendte en ansøgning til rektor og til Stiftelsen Sorø Akademi, og heldigvis ville de gerne finansiere laboratoriet, som vi kunne indrette i skolens gamle naturfagsbygning.

Mange muligheder

Der er også den lille pudsighed, at i fødevarelaboratoriet kan man ofte smage på forsøget. På den måde står laboratoriet som en lille kontrast til videncentret, hvor der foregår stringente fysik- og kemiforsøg. Men faktisk er der også en god del lærdom i smagningen.

- I undervisningen arbejder vi jo også med sensorik - videnskaben om sansernes virkemåde f.eks. i relation til menneskers spiseadfærd, fortæller Marie-Louise Bülow Moldrup.

- Og det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser i det nye foodlab, fortsætter Brian Oechsler-Christensen.

- Vi kan stille den korrekte kostsammensætning op med indholdet af de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, vi har brug for. Vi kan måle, hvor stor en mængde melorme, der skal til, for at erstatte det protein, vi får ved at spise et stykke kød. Vi kan f.eks. også teste forskellige mikroorganismers betydning for hævning, smag og konsistens af forskellige brødtyper - og hvilken forskel, det gør, om dejen æltes kort eller lang tid. Og meget, meget andet.

Spændende undervisning

I tilknytning til laboratoriet er der også et teorilokale, hvor eleverne dels kan få den teoretiske baggrund, inden de går i gang med de praktiske øvelser, og hvor de senere kan bearbejde de indsamlede resultater.

- Det er sjovt at blive undervist på den her måde, siger Isabell Egede fra 2.V.

- Det gør undervisningen mere nærværende og spændende i forhold til, at man bare gennemgår teorierne i et klasselokale, og da det ofte er ret kompliceret stof, har laboratorieundervisningen den fordel, at man lettere kan huske tingene, når man også har haft dem i hænderne.

Godt nok mer laboratoriet taget i brug, men Marie-Louise Bülow Moldrup og Brian Oechsler-Christensen lægger ikke skjul på, at der skal ske justeringer hen ad vejen.

- Det hele er jo også nyt for os, siger Marie-Louise Bülow Moldrup.

- Vi har selvfølgelig researchet meget, men der er også ting, som vi opdager undervejs. F.eks. skal vi have anskaffet mere fintfølende vægte end dem, vi har i dag. Der kommer også flere andre ændringer hen ad vejen, men allerede nu kan vi glæde os over, at det nye foodlab giver skolen et løft.