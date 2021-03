Her er trafik-omlægningerne

Det går efter planen, men der er stadig et stykke vej til en by uden omfattende gravearbejde.

I slutningen af 2020 og i 2021 har det været særligt bøvlet at være bilist, der skulle fra nord mod Sorø by, for Nordmarksvej har været både helt og delvist spærret. Og beboerne ud til Holbækvej har måtte bære over med meget gennemkørende trafik på grund af omkørslen.